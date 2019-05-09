Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a ne zaman katılacak?

“Diriliş Osman ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul’a Burak Özçivit ne zaman katılacak? TRT 1’in sevilen dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Reyting rekorları kıran dizide yaşananlar büyük heyecanla takip ediliyor. TRT 1’in sevilen dizisinin 140. bölümünde Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle göstermiş, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izlemişti. İlerleyen bölümlerde de Osman ile olan sahnelerin arttırıldığı gözlemlendi. Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak 150. bölümüyle final yapacak. Ardından Diriliş Osman başlayacak.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT'nin izlenme rekorları kıran ve ünü tüm dünyayı saran Diriliş Ertuğrul dizisi yayınladığı günden beri ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı dizi bu sezon itibariyle yerini Osman Gazi dönemine bırakacak. Dizi ekibi bu geçiş için hazırlıklara başladı.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor.

BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ ERTUĞRUL’A NE ZAMAN KATILACAK?

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

Özçivit rolü için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'ye hayat vermeye hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Haftanın üç günü eğitim gören Burak Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen oyuncu ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak.