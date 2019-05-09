Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul dizisine ne zaman katılacak?

TRT'nin izlenme rekorları kıran ve ünü tüm dünyayı saran Diriliş Ertuğrul dizisi yayınladığı günden beri ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı dizi bu sezon itibariyle yerini Osman Gazi dönemine bırakacak. Dizi ekibi bu geçiş için hazırlıklara başladı.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor.