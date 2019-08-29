Diriliş Osman hakkında flaş iddia! Diriliş Osman artık...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak Diriliş Osman bu yıl ATV'de ekranlara gelecek. Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı.
Çarşamba günü ekranlara geleceği konuşulan dizinin pazartesi günü yayınlanacağı iddia edildi. Diriliş Osman'ı merakla bekleyen izleyiciler sosyal medyada bu sorunun yanıtını aramaya başladı. Konu hakkında kısa süre içerisinde ATV tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
DİRİLİŞ OSMAN'DA YER ALACAK OYUNCULAR
Burak Özçivit
Ragıp Savaş
Ayşegül Günay
Hazal Subaşı
Saruhan Hünel
Cengiz Çoşkun
Nurettin Sönmez