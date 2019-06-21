Diriliş Osman dizisi hakkında flaş iddia! Burak Özçivit...

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un ardından aynı yapım firmasının yeni dizisi Diriliş Osman'da Burak Özçivit başrolü üstlenecek.

PARTNERİ BELLİ OLDU



Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu.

Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi.

Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi.