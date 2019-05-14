Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın fotoğrafına gelen yorum takipçilerini güldürdü!

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından eşi ile birlikte çektirmiş olduğu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta yan yattığı gözüken Engin Altan Düzyatan'a soyadı üzerinden espriler yapıldı. Yakışıklı oyuncuya bir takipçisi "Hani düz yatıyordun Engin Abi" yorumunu yaptı. Bu yorum Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Bazıları ise daha kötü espri olamazdı yorumunda bulundular.







ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN AYRILACAK MI?

Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yan yana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.Yeni sezonda dizinin adı değişecek.

Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek. Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.