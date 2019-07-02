Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6727
  • 6,4107
  • 253.646
  • 99.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İstanbul trafiğinden kurtulmak için aracını garajına çekti ve motosiklet kullanmaya başladı.

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi final yapan Düzyatan, kendisine 200 bin TL değerinde BMW marka bir araç satın aldı. İstanbul için seyahatlerini artık motosikletle yapan yakışıklı oyuncu, hafta sonu Boğaz’da hız yaptı. Düzyatan, oğluna küçük motoksiklet alarak aile boyu da hıza ne kadar tutkulu olduklarını gözler önüne serdi. 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p><span style='color: rgb(13, 13, 13); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; whi

TOKİ´den 50 Bin Konutluk Dev Müjde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim