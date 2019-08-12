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  3. Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan sakallarını kesti

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisi biter bitmez sakallarını kesti. Düzyatan'ın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi.

TRT ekranlarında sevenleriyle buluşan ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, geçen sezon final yaparak yayın hayatına Diriliş Osman olarak devam etmeye karar vermişti. Dizide rolü sona eren Engin Altan Düzyatan ise hemen imaj değişikliğine gitti.

5 YIL SONRA SAKALSIZ

Engin Altan Düzyatan, 5 yıl boyunca dizi için uzattıktan sonra sonunda sakallarını kesti. Yeni sezonda Fox TV ekranlarında Kurşun dizisiyle boy gösterecek olan yakışıklı oyuncu, sakalsız haliyle takipçilerinin de beğenisini kazandı.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN YENİ İMAJI:

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