Diriliş: Ertuğrul'un yapımcısı yeni projesini açıkladı

Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı.

"SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN"

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" dedi.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.