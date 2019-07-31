Diriliş: Ertuğrul'un yapımcısı yeni projesini açıkladı
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş: Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni projesi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin senaryo kapağını sosyal medya hesabından paylaştı.
Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı.
"SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TAN"
Diriliş: Ertuğrul dizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" dedi.
ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK
Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.