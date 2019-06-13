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13 Haziran 2019 Perşembe 10:31 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:31

Diriliş Ertuğrul'un ardından başlayacak Diriliş Osman bombaları patlatıyor

Diriliş Ertuğrul'un ardından başlayacak Diriliş Osman bombaları patlatıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi mayıs ayında final yaparak izleyenlerine veda etmişti. Dizi artık Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu.

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit Ertuğrul Bey’in oğlu Osman karakteri ile 2018-2019 yeni sezonunda izleyicisi karşısında olacak. Burak Özçivit, Diriliş Osman dizisi için imzayı atmış okuma çalışmalarına bile başlamış. Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan Diriliş Osman dizisinde yer almayacak. 

Diriliş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri de dizide devam edecek. Yavaş yavaş dizi Ertuğrul Gazi döneminden Osman Bey dönemine geçiş yapacak.  Osman Bey dönemi çekimlerinde Osman Beyi Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Osman'ın kadrosuna çok önemli isimlerin katılacağı önümüzdeki günler bu isimlerin dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanacağı öğrenildi.

 

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