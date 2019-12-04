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  3. Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun'la düşüşe geçen Engin Altan Düzyatan'a eşinden destek!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun'la düşüşe geçen Engin Altan Düzyatan'a eşinden destek!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun'la düşüşe geçen Engin Altan Düzyatan'a eşinden destek!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün 31’inci yaşını Yeniköy’de kutladı.

Neslişah Alkoçlar’ın kardeşi Aslışah Alkoçlar’ın organize ettiği partiye, Alkoçlar'ın aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Parti çıkışı magazin muhabirleriyle sohbet eden Neslişah Alkoçlar'a, Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı soruldu.

'ONU HER HALİYLE ÇOK SEVİYORUM'

Bir muhabir, "Engin Bey’in yeni imajına alışabildiniz mi?" diye sorunca Neslişah Alkoçlar, "Biz 6 yıldır beraberiz. Ben Engin’i her şekilde gördüm. Onu her haliyle çok seviyorum" dedi.


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