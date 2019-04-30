Dilber Ay'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu!
Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Dilber Ay'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. 63 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından birçok ünlü, sosyal medya aracılığıyla üzüntülerini paylaştılar.
Usta sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp kirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Dilber Ay'ın ölüm haberinden duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YÜREK YAKAN PAYLAŞIMLARI
İbrahim Tatlıses
Dilberay kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Şen kahkahası, dobra kişiliği, güzel sesiyle hep aklımda kalacak. Merhumeye ALLAH’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim... Mekanı cennet olsun inşALLAH.