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  3. Dilber Ay canlı yayında cinayeti itiraf etti

Dilber Ay canlı yayında cinayeti itiraf etti

Dilber Ay canlı yayında cinayeti itiraf etti

TV8'de yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan Dilber Ay, canlı yayında cezaevine neden girdiğini anlattı.

Dilber Ay'ın Hollanda'da cezaevinde yattığı biliniyordu. Dilber Ay, katıldığı bir programda işlediği cinayeti ve cezaevi günlerini açık açık anlattı. İşte Dilber Ay'ın o açıklamaları. Yıllar önce Almanya'da bir konser sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten ünlü türkücü, "Bu dünyada namusuma, ekmeğime, şerefimle oynama. Bu yüzden yaptım. Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah bile etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi. O da boğazında kaldı" dedi. 

 

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