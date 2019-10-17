Dilber Ay eşi kimdir? Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş kaç yaşında?

“Dilber Ay eşi kimdir?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş kaç yaşında? Arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Dilber Ay'ın küçük kızı Filiz, miras için sanatçının mezarını açtırmaya karar verdiğini açıkladı. Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, mirasın 4'te 3'üne sahip olan oğlu Ünal ve annesinin nüfusuna kayıtlı olmayan Filiz canlı yayında hesaplaştı.

DİLBER AY’IN EŞİ KİMDİR?

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş’tır.

Dilber Ay Kanal D'de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir programına eşi İbrahim Karakaş ile birlikte katılmıştı. Dilber Ay eşi İbrahim Karakaş'la olan tanışma ve evlenme hikayesini anlatmıştı. Eşini bir arkadaşının evinde gördüğünü ve ilk anda aşık olduğunu belirten Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmak için Almanya’dan Türkiye’ye geldiğini söylemişti. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır.