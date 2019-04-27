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  3. Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması

Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses açıklaması Oylum Talu'nun Habertürk'te sunduğu Burası Haftasonu programına konuk olan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in babası olduğunun nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Dilan Çıtak Tatlıses, bu sabah Oylum Talu'nun Habertürk'te sunduğu "Burası Hafta Sonu" programına konuk oldu. Geçen yıllarda İbrahim Tatlıses'in öz kızı olduğu gerçeği magazin gündemine bomba gibi düşen genç şarkıcı, programda çarpıcı açıklamalar yaptı. 13 yaşındayken babasının İbrahim Tatlıses olduğunu öğrendiğini anlatan Dilan Çıtak, "Ben hep Dilan Çıtak olarak var olmak istedim, birinin kızı olarak tanınmak değil" dedi. 

"SANA ARABA ALALIM DEDİLER" 

Dilan Çıtak, babasının kim olduğunun bilinmesini istemediğini ancak çalıştığı programda bu durumun kendi isteği dışında ifşa edildiğini şu sözlerle anlattı; Ben Amerika'da yaşadım, farklı bir kültürüm var, babam deyip ağlayıp meşhur olmaya çalışacak bir insan değilim, reyting için kullandılar beni... Seneler önce bir arkadaşım televizyon programında çalışıyordu, bir hastalık geçirdi 1 ay onun yerine bakmamı istedi, ben de kabul ettim. Programdakiler babamı öğrenmiş bir yerden, söyleyelim sana araba alırız, meşhur olursun dediler ama kabul etmedim. Yine de canlı yayında ifşa ettiler, benim de ağlayıp acındırmamı beklediler ama yapmadım, olay açıklanınca oradan kaçtım.

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