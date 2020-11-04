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  • Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'den evlilik açıklaması
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:08 | Son Güncelleme:

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'den evlilik açıklaması

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'den evlilik açıklaması

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam nişanlısı Levent Dörter'le Karaköy'de bir restoranda yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, evlilik tarihi sorulunca “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu. 

Dörter de “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi. Çift, “Düğüne İdo ve İbrahim Tatlıses’i çağıracak mısınız?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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