Dilan Çiçek Deniz'in son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in instagram hesabından paylaştığı ve oldukça zayıf görüntüğü fotoğrafa hayranları yorum yağdırdı. 198 bin beğeni alan fotoğrafa 1500'e yakın yorum geldi.



Kimi hayranları ünlü oyuncunun fotoğrafını beğendiklerini belirtti. Bazı hayranları ise Dilan Çiçek Deniz'in fotoğraftaki zayıf haline vurgu yaptı, endişelendiklerini belirtti.



Bir takipçisi "Kusura bakmayın ama bu nasıl bir zayıflık? Sana zayıflık hiç yakışmıyor ya biraz kilo al" dedi. Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi ise "Hiç mi yemek yemiyorsunuz" mesajını paylaştı.



