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  3. Dilan Çiçek Deniz'i sinirlendiren haber!

Dilan Çiçek Deniz'i sinirlendiren haber!

Dilan Çiçek Deniz'i sinirlendiren haber!

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile büyük çıkış yakalayan Dilan Çiçek Deniz TEMA Vakfı’nın “Umut Yeşerten Şarkılar” adıyla düzenlenen özel gecesinde açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre; Şık giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, yardım gecesiyle ilgili olarak, "Çocuklar için bir şey yapmak beni mutlu ediyor, sizde mesaj atarak destek olun lütfen" diyerek gazetecilerden destek istedi. Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimleri için Antalya’ya giden oyuncu orada çok mutlu olduğunu ve Antalya’da yaşayan babasını da ziyaret ettiğini belirtti. Yakında rol alacağı bir filme hazırlandığını da sözlerine ekleyen Deniz, "Güzel bir film olacak" ifadelerini kullandı.

Önceki hafta Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin’in Dilan Çiçek Deniz’e sosyal medya üzerinden mesaj attığı iddaa edilmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Deniz, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı, böyle bir şey yok. Gerekli önlemleri alacağız’’ dedi.

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