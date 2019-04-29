Dilan Çiçek Deniz'i sinirlendiren haber!

Snob Magazin'in haberine göre; Şık giyimiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, yardım gecesiyle ilgili olarak, "Çocuklar için bir şey yapmak beni mutlu ediyor, sizde mesaj atarak destek olun lütfen" diyerek gazetecilerden destek istedi. Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimleri için Antalya’ya giden oyuncu orada çok mutlu olduğunu ve Antalya’da yaşayan babasını da ziyaret ettiğini belirtti. Yakında rol alacağı bir filme hazırlandığını da sözlerine ekleyen Deniz, "Güzel bir film olacak" ifadelerini kullandı.

Önceki hafta Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin’in Dilan Çiçek Deniz’e sosyal medya üzerinden mesaj attığı iddaa edilmişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Deniz, "Yoktan yere böyle bir şey olması beni şaşırttı, böyle bir şey yok. Gerekli önlemleri alacağız’’ dedi.