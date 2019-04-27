Dilan Çiçek Deniz tatilin tadını çıkarıyor! Dans videosu büyük beğeni topladı

Reyting rekorları kıran Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz duygusal bir cenaze sahnesi ile diziye veda etmişti. Dilan Çiçek Deniz yoğun set temposunun bitmesinin ardından tatile başladı. Ünlü oyuncuya tatilinde en yakın arkadaşı Hazar Ergüçlü eşlik ediyor.







DİLAN DENİZ ÇİÇEK O MESAJLARI YALANLADI!

Dilan Çiçek Deniz son olarak Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Larin tarafından atıldığı iddia edilen mesajla gündeme gelmişti. Beşiktaşlı futbolcunun, Dilan Çiçek Deniz'e DM'den attığı mesajda, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" iddia edilmişti. Fakat güzel oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve söz konusu mesajları yalanlamıştı.