Didem Uzel'den ikinci çocuk açıklaması: Planlarım yüzde 100 değişti!

Didem Uzel, koronavirüs salgını nedeniyle eşiyle ikinci çocuk fikrinden vazgeçtiklerini söyledi.

“Leo’nun hiçbir zaman bakıcısı olmadı. Evimize diğer işler için gidip gelen de yoktu. Dolayısıyla hayatım tamamen değişti. Uyku düzeni, sıcak yemek yemelerim kahve içmelerim bile..."

"Aslan tam okula başlamıştı, düzenli bir hayatımız olacak derken bu salgın tüm planlarımızı bozdu. Dolayısıyla şimdi 3.5 yaşında bir çocukla sabah yedi buçuktan akşam dokuza kadar hiç ayrılmadan beraberiz. İkinci bebek yapmayı isterken şu an anki planlarım yüzde 100 değişti.”