Didem Uzel Miami'de karantinada: Burası çok sıcak, maske takmak çok zor!

Eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan’la Miami’de yaşayan Didem Uzel, karantina günlerini anlattı. Evinin bulunduğu sitede kısa bir yürüyüşe çıkan Uzel, etrafta gördüğü detayları sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı: “Ben artık karantinadaki kaçıncı günümdeyim unuttum. Bir sitenin içinde oturduğumuz için etraf çok güvenli, o yüzden de maskesiz yürüyebiliyoruz. Siteden dışarı çıkmıyoruz.

'SICAKTA VİRÜS ÖLÜR DURUMU YOK'

Sizden farkımız iklimin sıcak ve boğucu olması... Dışarıda maske takmak oldukça zorlayıcı oluyor. Bir yandan da sağlığımı ve bağışıklık sistemimi düşündüğüm için bu yürüyüşü yapmam gerek. Burada da vakalarda artış var ama yoğun değil. ‘Sıcakta virüs ölür’ durumu da yok. Olsaydı burada virüs olmazdı ve hayatımıza devam ederdik. Hepimiz evden çalışıyoruz ve kimse dışarı çıkmıyor. Burada kurallara uyuluyor.”