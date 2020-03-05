Didem Soydan ve Lider Şahin ayrıldı mı? Flaş gelişme!

Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile manken Didem Soydan, geçen yıl yaz ayında Çeşme'de birlikte tatil yaparken objektiflere yansımış ve aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Şahin ailesinin ortağı olduğu plaja giden Soydan, burada sevgilisinin babası Selami Şahin’le de tanışmıştı. Aşklarını göz önünde tutmayan ve sosyal medyadan paylaşım yapmamaya dikkat eden ikiliden kötü haber geldi.

AYRILDILAR

Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Didem Soydan ve Lider Şahin, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Sosyal medyadan da takibi bırakan çift, yollarını tamamen ayırdı.