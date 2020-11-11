Didem Soydan savcılığa koştu: İtibarım zedelendi!

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Keva..' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi.

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ

F.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.

Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.