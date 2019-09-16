Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Kısa bir süre önce Lider Şahin’le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki akşam Cem Adrian konserindeydi. İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “Çok güzel, çok beğendim” dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIM'

Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, artık dizilerde yer almayacağını söyledi ve ekledi: " O defteri tamamen kapattım."