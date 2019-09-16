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  3. Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

Bir dönem ekranlarda da boy gösteren ünlü manken Didem Soydan, flaş bir karar aldı. Soydan, bir daha dizi setlerine dönmeyeceğini dile getirdi.

Kısa bir süre önce Lider Şahin’le aşk yaşamaya başlayan Didem Soydan önceki akşam Cem Adrian konserindeydi. İlişkisi hakkında konuşmayı tercih etmeyen ve kaçamak yanıtlar veren Soydan, Lider Şahin’in son şarkısı hakkında “Çok güzel, çok beğendim” dedi.

'O DEFTERİ KAPATTIM'

Modelliğin yanı sıra dizilerde de rol alan Didem Soydan, artık dizilerde yer almayacağını söyledi ve ekledi: " O defteri tamamen kapattım."

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