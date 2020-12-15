Didem Balçın: Oynadığım roller arasında en değerlim Selcan Hatun

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, ATV ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Didem Balçın, canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

'PLATODA BÜYÜLÜ BİR DÜNYA VAR'

‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’in yengesi Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın:

'Her set farklı bir heyecan getirir oyuncuya ama ‘Kuruluş Osman’da bir sette oynamanın ötesinde bir duyguya giriyorsun. Burada büyülü bir dünya var. ‘Kuruluş Osman’ın setine geldiğinizde hiçbir şey yapmadan bir duyguya girmiş oluyorsunuz, o döneme gitmiş oluyorsunuz. O yüzden de burası tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer' sözleriyle setteki atmosferi anlattı.

'SELCAN HATUN’LA BÜTÜNLEŞMİŞ HALDEYİM'

Balçın, canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle ilgili 'Selcan benim için çok önemli. Bugüne kadar oynadığım roller arasında en değerlim dediklerimden bir tanesi. Onunla kurduğum bağ çok güçlü ama bu ona benzer yönlerim var anlamında değil. Onu sahiplenme anlamında bir bağ. Selcan’ın diyaloglarıyla bütünleşmiş haldeyim. Selcan Hatun ‘Kuruluş Osman’ın içinde bir ana figürü olarak yer edindi. Kurduğumuz bağ tarif edilemeyecek kadar çok güçlü ve zedelemeyecek bir bağ' şeklinde konuştu.

'ÜZERİNDE ÇOK ÇALIŞMAK GEREKEN BİR KARAKTER'

Role nasıl hazırlandığı hakkındaki soruyu 'Selcan Hatun’u oynamak zor. ‘Bugün de çalışmadan gideyim’ diyeceğin bir rol değil Selcan. Üzerinde çok çalışılması, düşünülmesi gereken ve hazır, tetikte beklenmesi gereken bir karakter. Biri bana şimdi herhangi bir şey söylese direkt cevap verebilirim, hiçbir şüphem olmaz o cevabı verirken. Didem için vereceğim cevapla Selcan için vereceğim cevap aynı olur' şeklinde yanıt verdi.

'HAYME ANA’NIN YERİNE GEÇTİ'

Selcan Hatun’un Osman Bey için anne figürü olduğuna dikkat çeken Didem Balçın 'Geçmişe dönüp baktığım zaman Selcan’ın her sahnesi beni çok etkiliyor. Osman büyüdü ve artık Selcan Hatun Hayme Ana’nın yerine geçti Osman için aslında. Ertuğrul için Hayme Ana neyse Osman için de Selcan o oldu. Makyözümüz detaylı bir çalışma içine giriyor çünkü kendi yaşımdan çok daha üst bir yaş oynuyorum. Bu bile beni açıkçası heyecanlandırıyor' dedi.

'YORUMLARI OKUMAKTAN KEYİF ALIYORUM'

Selcan Hatun’la ilgili sosyal medyada yapılan yorumları okumaktan keyif aldığını söyleyen Balçın 'Selcan hiç değişmedi. Ne olursa olsun hep hazırcevap, özdeyişleriyle laflarını sokabilen, kendisini ifade edebilen bir karakter. Ben de o laflarına bayılıyorum. Seyirci de lafımla dövmemi çok seviyor. Bu sezonda da çok koruyucu ve kollayıcı bir Selcan Hatun var. Bu süreçte Selcan başta Osman’ın yanında ve destekçisi olmak üzere zaman zaman da değişik karakterlerin de destekçisi olabilir, karşısında durabilir' diyerek sezona dair ipuçları verdi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.