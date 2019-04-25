Derya hakaret eden takipçisini affetmedi

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada kendisi ve ailesi hakkında sinkaflı sözler sarf eden kişiyi savcılığa şikayet etti. Uyarısı üzerine takipçisinin söz konusu iletiyi sildiğini belirten Uluğ, yine de 'Senin annene saygın yok ki... Canavar şarkısındaki koreografiyi yaparsanız aleni...' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini belirtti.

Mesajı yazan K.S. adlı kişi, savcılıkta ifade verdi. K.S.; mesajı kendisinin atmadığını, hesabının 8 aydır blokeli olduğunu söyledi. Ancak K.S. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

(SABAH)