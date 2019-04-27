Deniz Seki'yi görenler büyük şaşkınlık yaşadı!

Deniz Seki'nin dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf hayranlarını şok etti. Seki'nin yüzündeki büyük değişim hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Deniz Seki'nin saç ve makyaj stilisti Önder Tiryaki ile çekildiği fotoğrafına "Kendi sayfanda görmesek, sen olduğuna inanmazdık" şeklinde yorumlar yapıldı. Deniz Seki ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.







İŞTE HAYRANLARININ DENİZ SEKİ'YE YAPTIĞI YORUMLAR

* Ayyy yüzü değişmiş dudaklar kötü olmuş, yaşlı olmuş eski hali çok güzeldi sanki deniz seki değil

* Bu estetik sayesinde bütün ünlüler birbirne benzemeye başlamadı mı ya...

* Kız ilahi seni başkası sandım..

* Kaşlar kalkmış, dudaklar şişmiş, çene uzamış, elmacık kemikleri dolgunlaşmış

* Ama Deniz Seki'den eser kalmamiş ki:( BaŞka bir sayfada görseydim kesinlikle tanimazdım..

* Ahhh o guzelim yüz oynaya oynaya ne hale geldi yazık....

* Üzgünüm tanıyamadım sizi...