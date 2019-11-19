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  3. Deniz Seki yapımcılara seslendi: 'Hayatım film olsun'

Deniz Seki yapımcılara seslendi: 'Hayatım film olsun'

Deniz Seki yapımcılara seslendi: 'Hayatım film olsun'

Sanatçı Deniz Seki, katıldığı bir radyo programında hayatının film olması için yapımcılara seslendi.

Hatta filmin adını ‘Yalnız Deniz’ olarak belirleyen Seki, “Filmi beş sene sonra çekeriz belki” cevabını verdi. Seki, senaryo için de aklında bir isim olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, ‘’Ben sadece şarkı yazabiliyorum, 2 tane kitabım yayımlandı ama senaryo yazmak başka bir şey.  Ben hayatımın hikâyesini anlatayım, senaryosunu Hande Altaylı yazsın çok isterim” ifadelerini kullandı.  


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