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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:00

Deniz Seki: Işığımı söndürmeyin 

Deniz Seki: Işığımı söndürmeyin 

Popçu Deniz Seki, Ramazan Bayramı'nı Kıbrıs’ta karşıladı.

Pullu, ışıl ışıl bir elbiseyle sahneye çıkan Seki, konser öncesi habercilerin sorularını yanıtlarken ışıktan rahatsız olunca kendisine özel bir yöntem buldu. “Sizin ışıklar beni hep kötü çıkarıyor” diyen Deniz Seki, beyaz ışık getirerek röportajını bu şekilde tamamladı. Zaman zaman ışığı sönen Seki, “Işığımı söndürmeyin” diyerek görevliye takıldı. 

 

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