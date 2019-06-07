Deniz Seki: Işığımı söndürmeyin 

Pullu, ışıl ışıl bir elbiseyle sahneye çıkan Seki, konser öncesi habercilerin sorularını yanıtlarken ışıktan rahatsız olunca kendisine özel bir yöntem buldu. “Sizin ışıklar beni hep kötü çıkarıyor” diyen Deniz Seki, beyaz ışık getirerek röportajını bu şekilde tamamladı. Zaman zaman ışığı sönen Seki, “Işığımı söndürmeyin” diyerek görevliye takıldı.