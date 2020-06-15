Deniz Seki ile Nilüfer vaka artışlarıyla ilgili tedirginliklerini dile getirdiler

BİLGEN BÜLBÜL



Seki, “Hafta sonu diye park, bahçelerde keyif yapmaya, vaka sayısı biraz düştü diye tatillere gitmeye devam edersek asla bu illeti yenemeyeceğiz” dedi. Nilüfer ise “Maske şartı gelmeli. Maske takmayanlara ceza gelsin. Lütfen!“ dedi.