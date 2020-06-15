15 Haziran 2020 Pazartesi 08:01 | Son Güncelleme:
BİLGEN BÜLBÜL
Deniz Seki ile Nilüfer vaka artışlarıyla ilgili tedirginliklerini dile getirdiler
Deniz Seki ile Nilüfer, yeni normalleşme sürecinde vakaların artmasıyla tedirginliklerini sanal âlemde dile getirdi.
BİLGEN BÜLBÜL
Seki, “Hafta sonu diye park, bahçelerde keyif yapmaya, vaka sayısı biraz düştü diye tatillere gitmeye devam edersek asla bu illeti yenemeyeceğiz” dedi. Nilüfer ise “Maske şartı gelmeli. Maske takmayanlara ceza gelsin. Lütfen!“ dedi.