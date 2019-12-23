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  3. Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri mi dönüyor? Açıklama geldi

Deniz Çakır Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri mi dönüyor" Açıklama geldi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son fragmanı kafaları karıştırdı. Deniz Çakır'ın hayat verdiği Meryem karakterinin diziye geri döneceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama geldi.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonunda da salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin bu yıl ekrana gelecek son bölümü Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Hızır Çakırbeyli için şok etkisi yaratacak anlara sahne olacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanında daha önce Deniz Çakır'ın hayat verdiği Meryem'in döndüğü haberi Çakırbeyli ailesinde heyecan yaratıyor. Meryem'in oğluyla beraber döndüğü ortaya çıktı. Çakır ve Meryem'in oğullarını daha önce olduğu gibi yine Can Bartu Aslan canlandırıyor.

Öte yandan bir çok haber sitesi Deniz Çakır'ın diziye geri döneceğini iddia etti. Ancak Tv100'den Birsen Altuntaş, Deniz Çakır'ın diziye geri döneceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Deniz Çakır, en azından şimdilik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dönmeyecek.


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