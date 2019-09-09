Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile evlendikten saatler sonra bunu yaptı!

2016 yılından beri aşk yaşayan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, Kasım 2018'de nişanlanmıştı. Çift, önceki gün de Çeşme'de nikah masasına oturdu. Gece boyunca doyasıya eğlenen çiftten Baysal, düğünde Zelia Kaçar imzalı 3 gelinlik giydi. İlkinde nazar değmesin diye 44 çiçek vardı. İkincisi de evlilikleri masal gibi olsun diye 1001 çiçekle süslüydü.

İLK İŞİ BU OLDU!

Deniz Baysal'ın nikâhtan saatler sonraki ilk işi ise Instagram hesabında soyadını 'Deniz Baysal Yurtcu' olarak değiştirmek oldu.