Deniz Akkaya'dan Hollywood yorumu: Davul dengiyle bile çalamıyor

Gündemi yakından takip eden ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Akkaya, bu defa da Hollywood ünlülerinin sorunlu evliliklerini masaya yatırdı. İlk olark Angelina Jolie ve Brad Pitt evliliği hakkında yorumda bulunan Akkaya sonrasında da oyuncu Bradley Cooper ve Irina Shayk’ın üzerinde kara bulutlar dolaşan ilişkisi hakkında konuştu.







