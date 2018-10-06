Merih Yılmaz kimdir? Deniz Akkaya eski menajeri Deniz Akkaya Instagram’dan açıkladı!

Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in Instragram hesapları araştırılıyor. Deniz Akkaya’nın eski menajeri Merih Yılmaz kimdir? İddiaya göre, Deniz Akkaya, dün eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istedi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Yılmaz ofise gitti. Akkaya, Yılmaz'a kendisine 200 bin TL borcu olduğunu, neden ödeme yapmadığını sordu. Yılmaz borcu olmadığını söyledi. Akkaya ve Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha geldi. Şikâyet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği araştırma başlattı. Polis ofis çevresindeki kamera görüntülerini toplarken, araştırma sonunda Akkaya ve yanındaki 2 kişinin ifadesinin alınabileceği öne sürüldü. Deniz Akkaya Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Herkesin helal ekmeğinin peşinde olan piyasamızda benim vesilem ile çok fazla isim ile çalışmasına vesile olmaktan son derece derin bir üzüntü yaşayan bendeniz, geçmişte iş yapmış olduğumuz firmalardan aldığımız telefonlar ile yıkılmış bulunmaktayım. Firmalardan usulsüz kazançlar sağladığını firmaların kendi ağızlarından duymam dışında, emekçi basın mensubu dostlarımıza rüşvet amaçlı hediye ve para aldığını/ki bunları kimsenin aldığına inanmamaktayım/emekli dostlarımızı zan altında bırakıyor olması yanında, En tehlikeli kısmi ise ismimi kullanarak çevremizde turlu zorluklar ile para kazanan kişilerden hiç ama hiçbir ilişkim olmayan bir borsacıya para yatırmaları ile ikna etmek amaçlı senaryolar ürettiğinin haberini aldık...” cümlelerine yer verdi. Detaylar haberimizde sizlerle.

DENİZ AKKAYA SON DAKİKA

İddiaya göre, Deniz Akkaya ve 2 kişi, Yılmaz'ı tehdit etti. Aracını kendilerine devretmesi istendi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti. Daha sonra ofisten kovuldu. Yılmaz ofisten kovulmasının ardından soluğu polis merkezinde alarak Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikâyetçi oldu, tehdit ve hakaretle aracının elinden alındığını öne sürdü.

Şikâyet üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği araştırma başlattı. Polis ofis çevresindeki kamera görüntülerini toplarken, araştırma sonunda Akkaya ve yanındaki 2 kişinin ifadesinin alınabileceği öne sürüldü.

DENİZ AKKAYA’DAN İDDİALARA SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Deniz Akkaya hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akkaya, “Cahilde eksik olan akıl değildir. ( kurnazdır ) Eksik olan ahlaktır.” yazısını paylaşarak altına şu açıklamayı yaptı;

"Değerli iş arkadaşlarım, Bir süredir birlikte iş yaptığımız ve ismini Merih olarak bildiğimiz ancak yapılan işlemlerin çoğunda başka bir isim kullandığını fark ettiğiniz Emrah Yılmaz kişi ile yollarımız ayırdığımı belirtmek istiyorum;

Herkesin helal ekmeğinin peşinde olan piyasamızda benim vesilem ile çok fazla isim ile çalışmasına vesile olmaktan son derece derin bir üzüntü yaşayan bendeniz, geçmişte iş yapmış olduğumuz firmalardan aldığımız telefonlar ile yıkılmış bulunmaktayım. Firmalardan usulsüz kazançlar sağladığını firmaların kendi ağızlarından duymam dışında, emekçi basın mensubu dostlarımıza rüşvet amaçlı hediye ve para aldığını/ki bunları kimsenin aldığına inanmamaktayım/emekli dostlarımızı zan altında bırakıyor olması yanında, En tehlikeli kısmi ise ismimi kullanarak çevremizde turlu zorluklar ile para kazanan kişilerden hiç ama hiçbir ilişkim olmayan bir borsacıya para yatırmaları ile ikna etmek amaçlı senaryolar ürettiğinin haberini aldık... Maalesef iş ortamımdan benim vesilem ile tanıdığı insanların isimlerini ve iş pozisyonlarını kullanarak yalan yanlış vaatler ile firmaları ünlü insanlar ile bir araya getirme vaatleri alıp başını gitmiş.

Zannediyorum her suçlu psikolojisi yasan suçlu gibi ünlü insanlara çamur at izi kalsın psikolojisi ile haber yaptırma yoluna gitmiş. Değerli başın mensubu dostlarım, dolandırılan tüm firmaların isimleri ve markaları ve diğer ayrıntılar bizde mevcut, bir değil iki değil onlarca... Tüm ayrıntıların bizde olduğunu bilmenizi isterim ve pek tabi ki hukuki süreç başladı. Firmalar birebir sanırım olmak üzere hukuki süreçte yanımdan yerlerini almış bulunmaktalar bunun lütfen özellikle altını çizmek istiyorum.

Dolandırılan marka ve isimler ile ilgili olarak tüm bilgiler bizde mevcuttur. Pek tabi ki bu bilgileri bizden almanız mümkündür, benim ise tek bir ricam olacaktır, @sample999official Firmasından önce Beymen sonra New Balance marka olarak değiştirilen ve kendisinin talebi üzerine 6adet lastik ayakkabı hangi basın mensubu arkadaşlara gitmiştir? Firma ve davacı olan bizler bu konuda aydınlatıcı bilgiyi rica etmekteyiz...Diyeceğim şu ki... Helal kazanç mutluluk getirir, gerisi teferruattır."