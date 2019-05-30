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30 Mayıs 2019 Perşembe 09:00 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:21

Demet Şener'in çocuklarından Cenk Küpeli'ye onay

Demet Şener'in çocuklarından Cenk Küpeli'ye onay

Demet Şener ve yeni sevgilisi Cenk Küpeli, Şener'in çocukları İrem ve Ömer ile Kuruçeşme İnari'de yemek yedi. Küpeli'nin Ömer ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti

Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli, aileye girdi. Çift, Şener'in çocukları İrem ve Ömer ile Kuruçeşme İnari'de yemek yedi. Küpeli'nin Ömer ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Şener, "Cenk Bey çocuklarla iyi anlaşıyor mu?" sorusuna, "Tabii ki... Her şey gayet güzel" yanıtını verdi.

 

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