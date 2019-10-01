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  3. Demet Şener'den nispet gibi paylaşım! Cenk Küpeli ve oğluyla...

Demet Şener'den nispet gibi paylaşım! Cenk Küpeli ve oğluyla...

Demet Şener'den nispet gibi paylaşım! Cenk Küpeli ve oğluyla...

Kısa süre önce Cenk Küpeli ile dünyaevine gire Demet Şener, önceki gün Instagram’da sıcak bir aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Şener, geçtiğimiz haziranda Cenk Küpeli ile nikah masasına oturdu. Küpeli'ye olan sevgisini sosyal medyada sık sık paylaşan Şener, son olarak Cenk Küpeli ile İbrahim Kutluay’la evliliğinden olan oğlu Ömer’in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Eski manken fotoğrafa ise “Aşklarım” notunu düştü. Şener'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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