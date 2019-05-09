Demet Şener ile İbrahim Kutluay canlı yayında kapıştı! Böyle bir arsızlık, yüzsüzlük görmedim

Demet Şener, çocuklarının nafakasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattığı eski eşi İbrahim Kutluay ile Kanal D'deki '2. Sayfa' programına peş peşe telefonla bağlanarak tartıştı

Programa ilk bağlanan İbrahim Kutluay, "Çocuklarıma çok düşkün bir babayım. Beni tanıyan insanlar ve herkes çok iyi bilir. Benim için öncelik her zaman çocuklarımdır. Bu konuyla ilgili eski eşim sürekli yalan beyanatlarda bulunurken, ben çıkıp bu konulara yorum getirmedim.

Şimdi çocuklarımın ruh halini düşünüyorum. O bakımdan bugün sadece şunu belirtmek istiyorum ki, 'Çocuklarımın sigortalarını iptal ettirdi' diye açıklamaları var. Bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek için bağlandım. Çünkü çocuklarım benim için hassas bir konu. Gerekirse çocuklarımın sigortalarının devam ettiğine dair belgeyi sizlerle de paylaşırım.

Zaten avukatım aracılığı ile yapacağım açıklamada buna da yer vereceğim. Mahkeme kararını hiçe sayarak Demet'in evine gittiğim kesinlikle doğru değil. Olay şöyle gelişmiştir: Oğlum Ömer beni aradı. 'Baba akşam yemek yiyelim, beraber olalım' diye. Her çarşamba kendisiyle görüşürüz, akşam da bende kalırdı. Ömer'i yoldan aradım. 'Geliyorum' demek için telefona cevap vermedi. Yine aradım yine cevap vermedi. Sonrasında ulaştım, 'ne oldu oğlum' dedim. 'Annem izin vermedi' dedi.

Şunu bilmenizi istiyorum ki, ilk günden itibaren kimse mağdur edilmedi. Davanın açıldığı ilk günden itibaren tedbir nafakasını günü gününe ödedim. 2,5 yıldır bütün dekontları bende mevcuttur. Daha sonra anlaşmalı boşandık. 3 milyon TL'yi Demet'e mahkeme huzurunda verdim. Çocuklarıma bağlanan nafakayı her ayın 15’inde ödediğim gibi geçtiğimiz ayda ödedim. Bunların hepsi dekontlarıyla bende mevcut. Çocuklarımın doğduğu ilk günden itibaren sigortaları tarafımdan karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.



DEMET ŞENER: BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ARSIZLIK GÖRMEDİM





Eski eşi İbrahim Kutluay'ın ardından programa bağlanan Demet Şener ise Kutluay'ın açıklamalarına ateş püskürdü. Şener, "Evet İbrahim uzaklaştırma kararını ihlal etti. Anlaşmamızda protokolde her ayın 1'inde nafaka yatacak diye yazıyor ayın 15'inde değil ben icra kararını başlattıktan saatler sonra yatırıldı nafaka. Ben hayatımda böyle bir arsızlık, yüzsüzlük görmedim. İrem'in kan tahlilini ödediğim belge bendedir.

İcraya verdim diye bana telefonda hakaret etti. Çocuklarının annesine sen nasıl konuşuyorsun? Ortada ne fotoğraflar dolaşıyor onlara birşey demiyorsun. Keşke senden daha önce kurtulsaydım. Sükna hakkı yapılacak dedi neden yapmıyorsun? Al evin senin olsun. Kim bununla meşhur olup gündeme gelmek ister? Uzaklaştırma kararın varsa gelmeyeceksin evimin önüne bu kadar. Şoförün var o alsın... Neden farklı arabalarla evimin etrafına gelip tur atıyor. Kamera görüntüleri var, evimin önünde 50 kez tur atıyor. Uzaklaştırma kararına rağmen dün gece evimin kapısına geldi.

Elimde koskocaman mahkemenin kabul ettiği protokol var adam onu kabul etmiyor... Bu ne terbiyesizlik ya? Sigortasının iptal edildiğini kızımın ben hastanede öğreniyorum. Elimde var. Çocuklar herşeyin farkında. Buna gelene kadar o evime gelen şeylerin farkında herkes." diyerek sert konuştu.