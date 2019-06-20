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  3. Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor

Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile yarın evlenecek. İkilinin evliliğin sinyalini bir süredir veriyordu.

Demet Şener, 2015 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına oturuyor. Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın evleniyor.

2. Sayfa'nın haberine göre; Şener, "Gelinlik giyeceğim. Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Daha nikah şahitlerimiz belli değil" dedi.

Çift, balayına hemen çıkmayacak.

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Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
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