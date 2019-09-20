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  3. Demet Şener hamile mi? Açıklama yaptı!

Demet Şener hamile mi? Açıklama yaptı!

Demet Şener hamile mi" Açıklama yaptı!

Cenk Küpeli ile geçen haziranda nikah masasına oturan Demet Şener, hamile olduğu iddialarına yanıt verdi.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran Demet Şener, haziran ayında Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.

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Demet Şener, iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi. Şener, "Hayır haberler doğru değil. Her ay benim hamile olduğum haberi çıkıyor. Şimdilik böyle bir durum yok."

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