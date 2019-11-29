Demet Özdemir'in adının geçtiği kaçıncı aşk kaçamağı bu?

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı:

Demet Özdemir, son dönemin en popüler dizi oyuncularından… Ama popülerlik sadece iş hayatında değil özel hayatında da devam ediyor. Nedense Demet hep yanlış zamanda yanlış yerde oluyor. Daha önce Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım’la görüntülenmişti. Şimdi de Yağmur Tanrısevsin ile yeni ayrılan Oğuzhan Koç ile görüntülendi. Arkadaşta olabilir tabii bu isimlerle ama tam da ilişki yeni bitmişken gizli bir buluşma her yöne çekilebiliyor işte. Demet bir an önce birinin elini tutup ortaya çıkmazsa sanat camiasında adının anılmadığı oyuncu ve şarkıcı kalmayacak.

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