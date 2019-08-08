Demet Özdemir'e kur yapan Can Yaman'ın hamlesi sonuçsuz kaldı

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman ve Demet Özdemir, set arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüştü. Dizinin final yaptığı dönem ilişkileri de biten ikili, son bölümde veda mesajı yayınladı. Yakışıklı oyuncu, partneriyle göz göze çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak eski aşkına övgüler yağdırırken, Özdemir tepkisiz kaldı. Yaman, “Müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir'e çok teşekkür ederim” yazarken, Özdemir sadece teşekkür etmekle yetindi.

Ünlü çiftin ayrıldıkları iddiası, bu paylaşıma Demet Özdemir'in tepkisiz kalmasıyla güç kazandı.