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  3. Demet Özdemir'e Can Yaman ve Lider Şahin soruldu

Demet Özdemir'e Can Yaman ve Lider Şahin soruldu

Demet Özdemir'e Can Yaman ve Lider Şahin soruldu

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Demet Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Özdemir'e Can Yaman ve Lider Şahin soruları yöneltildi.

Can Yaman'la başrol oynadığı 'Erkenci Kuş' dizisinin final yapmasıyla birlikte tatilin yolunu tutan oyuncu Demet Özdemir, önceki gün dizinin yapımcısı Faruk Turgut'la birlikte İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Rol arkadaşı Can yaman ile sevgili olduğu ve dizi bitince yollarını ayırdığı iddia edilen Demet Özdemir, bu konudaki sorular karşısında gülümsemekle yetindi.

LİDER ŞAHİN SORULARINA DA YANIT YOK

Ayrıca muhabirlerin, "2014’te Lider Şahin ile aşk yaşadığınız ama annesi Didem Şahin’in bu ilişkiyi bitirdiği söyleniyor, doğru mu?" sorusuna da güzel oyuncu "Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Diğer yandan Lider Şahin şu an manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Anne Didem Şahin bu ilişkiye de karşı çıkıyor. Lider Şahin’in ilişkilerine babası Selami Şahin ise onay veriyor.

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