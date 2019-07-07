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  3. Demet Özdemir'den doğal poz! Büyük beğeni topladı

Demet Özdemir'den doğal poz! Büyük beğeni topladı

Demet Özdemir'den doğal poz! Büyük beğeni topladı

Demet Özdemir, Can Yaman’la olan ilişkisi ve başarıları ile sık sık gündemde yer alıyor. Erkenci Kuş dizisinin güzel oyuncusu Demet Özdemir’in sosyal medya hesabı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Instagram hesabında 7,7 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir’in son paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından çok beğenildi.

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Can Yaman’la olan birlikteliği ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 7,7 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık paylaşım yağan Özdemir’in son fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi. Fotoğrafa, “doğal güzel” yorumları ardı ardına geldi.

"DOĞAL GÜZELLİK"

Sevilen oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımda bulunuyor. Daha önce paylaştığı kırmızı elbiseli fotoğrafı ile gündemde yer alan güzel oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla da büyük beğeni topladı. Fotoğrafa gelen mesajlar arasında, “Doğal güzellik bu olsa gerek.”, “Doğal güzellik her zaman belli oluyor, tebrikler.” yorumları yer aldı.

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