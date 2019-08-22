Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım yine yakalandı! Romantik anlar...

Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Demet Özdemir'in adı uzun bir süredir partneri Can Yaman ile anılıyordu. Ancak dizi final yaptıktan sonra çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Dizinin bitmesinin ardından tatile çıkan Demet Özdemir, önceki gün Yalıkavak’ta kiraladığı evin havuz başında Kaan Yıldırım ile görüntülenmişti.

İkilinin görüntülenmesinin ardından aralarında aşk iddiaları doğarken, Özdemir günü evinin bulunduğu sitenin iskelesinde geçirdi. Yıldırım ise bir beach’teydi.

GECE YENİDEN BULUŞTULAR

Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım, gündüz fotoğraflarının çekilmesinin ardından gece yeniden buluşmak üzere plan yaptı. Yıldırım 23.00 sularında Özdemir’in evine gitti. İkili ilk kez görüntülendikleri havuz başında oturup uzun uzun sohbet etti. Bu arada Yıldırım’ın Özdemir’in kolunu öptüğü ve başını omuzuna yasladığı görüldü. Bir ara Yıldırım, üşüyen Demet Özdemir’e battaniye de getirdi.

(Kaynak: Hürriyet)