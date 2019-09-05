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  3. Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu pişti oldu! Gergin anlar yaşandı...

Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu pişti oldu! Gergin anlar yaşandı...

Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu pişti oldu! Gergin anlar yaşandı...

Kaan Yıldırım'dan kısa süre önce boşanan Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım ile geçen günlerde adı aşk dedikodularına karışan Demet Özdemir'le dün akşam Harbiye Açıkhava’da pişti oldu.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Koç’u dinlemeye giden Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu’nun neredeyse yan yana oturması gerginlik yarattı. Kaan Yıldırım’la yakınlaştığı iddia edilen Demet Özdemir ve Ezgi Eyüboğlu’nun arasında sadece bir kişinin oturması ise dikkat çekti. Gece boyunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti.

O SORU KIZDIRDI

Konserde muhabirlerin sorularına kısa yanıtlar veren Demet Özdemir, ‘Kaan Yıldırım’la aşk yaşıyor musunuz?’ sorusuna sinirlendi. Hemen yanında Ezgi Eyüboğlu’nun oturduğunu bilen Özdemir; ‘Daha önce de söyledim, öyle bir şey yok. Böyle bir yerde böyle konuları konuşmayalım’ sözleriyle tepki gösterdi. Özdemir’in gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

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