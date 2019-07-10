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  3. Demet Özdemir ve Can Yaman herkesi ağlattı! Erkenci Kuş'ta üzen gelişme

Demet Özdemir ve Can Yaman herkesi ağlattı! Erkenci Kuş'ta üzen gelişme

Demet Özdemir ve Can Yaman herkesi ağlattı! Erkenci Kuş'ta üzen gelişme

Demet Özdemir ve Can Yaman, son günlerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyorlar. Erkenci Kuş dizisinin Sanem’i ve Can’ı her hafta adete izleyenleri büyülüyorlar. Cumartesi akşamı ekrana gelen dizinin son bölümüne Can ve Sanem’in kaza sahnesi damga vurdu. Demet Özdemir’in sosyal medya hesabından dizinin son bölümü ile ilgili paylaştığı fotoğrafta izleyiciler beğenilerini dile getirdiler.

Demet Özdemir ve Can Yaman ikilisi son günlerin popüler isimleri arasında. Erkenci Kuş’un sevilen oyuncuları, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık kendilerinden söz ettirmeyi başarıyorlar. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Sanem ve Can kaza yaptı. Sanem’in uyandığında Can’ı baygın görmesinin ardından yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı. 

DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN İZLEYENLERİ AĞLATTI!

Erkenci Kuş dizisi, Star TV ekranında izleyicilerle 47. Bölümü ile ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncuları olan Demet Özdemir ve Can Yaman’ın son bölümdeki performansları izleyenler tarafından çok beğenildi. Dizide yaşanan kaza sahnesi herkesi derinden etkiledi. Demet Özdemir’in sosyal medya hesabından dizinin son bölümü ile ilgili paylaştığı fotoğrafta izleyiciler beğenilerini dile getirdiler.

Özdemir’e takipçileri, “muazzamdın , tek kelimeyle muazzam ! iliklerime kadar hissettim ağladım yemin ederim güneş kızım . oyunculuğuna hayran kaldım ağzım açık izledim.”, “Oscar’ın nerede Demet? Nerede?” gibi yorumlarda bulundular.

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