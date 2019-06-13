Demet Özdemir ve Can Yaman geceye damgasını vurdu! Sosyal medya yıkıldı...

Quality Of Magazine dergisinin gelenekselleşen ödül töreni dün akşam gerçekleşti. İş, medya ve sanat dünyasının başarılı isimlerini bir araya getiren gecede "Quality Ödülleri" sahiplerini buldu. Törene 'Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman damga vurdu. Hem dizide hem de gerçek hayatta aşk yaşayan ikili, “En Quality Oyuncular” ödüllerinin kazananı oldu.





Sosyal medyayı salladılar!

Törene birlikte katılan aşıkların fotoğrafı sosyal medyaya düştü. İkilinin hayranlarını heyecanlandıran kareler oldukça ilgi gördü. Herkes Demet'le Can'ın bu karelerini konuştu.



