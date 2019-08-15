Can Yaman ve Demet Özdemir birlikte mi tatil yapıyor? Sosyal medya bu dedikoduyla çalkalanıyor
Can Yaman ve Demet Özdemir’in yakınlaştıkları ve aşk yaşadıkları yönünde iddialar uzun süredir konuşuluyordu. Ancak her iki isim de bunu yalanlamıştı. Demet Özdemir ve Can Yaman’ın bugün yaptıkları paylaşımlarda aynı bölgede olduklarına yönelik işaretler ikilinin birlikte tatil yaptığı dedikodularını ateşledi.
Özdemir ve Yaman’ın Marmaris’te olduklarını tahmin eden hayranları, birlikte tatil yaptıklarını da bu paylaşımlarla anlattıklarına yönelik yorumlarla sosyal medyayı salladı.
Demet Özdemir’in paylaştığı fotoğraftaki tepeler ile Can Yaman’ın videosundaki tepeler aynı bölgede olduklarına yönelik önemli bir işaret olarak algılandı.
Bu benzerlik sosyal medyada ikilinin birlikte tatil yaptığına yönelik bir kanıt olarak sunuldu.
Önce Can Yaman’ın videosu geldi. 1 saat kadar sonra da Demet Özdemir hesabından fotoğrafını paylaştı.