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Demet Özdemir ve Can Yaman aşk tatillerini bakın nerede yapacaklar!

Demet Özdemir ve Can Yaman aşk tatillerini bakın nerede yapacaklar!

Oyuncu Demet Özdemir ile meslektaşı Can Yaman, Maldivler'e gitmek için geldikleri havalimanında objektiflere yakalandı.

Star TV'de ekrana gelen 'Erkenci Kuş' dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile Can Yaman'ın uzun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili ilk başlarda bu iddiaları reddediyor, fakat bir süredir aşk sorularına yanıt vermemeyi tercih ediyordu. Bayram tatilinde Can Yaman havuzda yüzerken oyuncunun amcası, “Allah size de böyle bir evlat verir inşallah…” diye temennide bulunmuş ve Demet Özdemir’in bu sözlerle kahkaha atması partnerlerin aşkının ilanı olarak yorumlanmıştı.

DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN MALDİVLER'E UÇTULAR

Son olarak Demet Özdemir ve Can Yaman'la ilgili yeni bir aşk görüntüsü ortaya çıktı. İlişki yaşadıklarıyla ilgili iddialara henüz bir cevap vermeyen çift, 'enmagazin' sayfasının haberine göre Maldivler'e tatile gitti

Kaynak: Magazinmax

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