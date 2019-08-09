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  3. Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı ortaya çıktı

Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı ortaya çıktı

Demet Özdemir ile Lider Şahin aşkının kanıtı ortaya çıktı

Oyuncu Demet Özdemir'in bir dönem Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk iddialarını güçlendiren bir fotoğraf ortaya çıktı.

Kısa süre önce final yapan 'Erkenci Kuş' dizisinin yıldız oyuncusu Demet Özdemir, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Can Yaman ile ilişkisinin bittiği magazin kulislerinde dolaşırken, daha önceden oyuncunun Lider Şahin'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta çiftin, ayrılık sebebi olarak şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. Lider Şahin askere gittiği dönemde Demet Özdemir onu beklemediği öne sürülmüştü. Bu nedenle ikilinin yollarını ayırdığı belirtilmişti.

AŞKIN KANITI ÇIKTI

Demet Özdemir ile Lider Şahin'in ilişkisi uzun süre sonra iddia olarak ortaya atılsa da her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Son olarak 2. Sayfa programında Demet Özdemir ile Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in fotoğrafı ekrana geldi. Bu karenin, Demet Özdemir ve Selami-Didem Şahin'in oğlu Lider Şahin arasında aşk yaşandığına dair 2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf olduğu iddia edildi. Bu kare aşk iddialarını bir hayli güçlendirdi.

İŞTE O KARE:

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