Demet Özdemir ile Can Yaman ayrıldı mı?
Türkiye'nin yakından takip edilen çifti Can Yaman ile Demet Özdemir'in ayrıldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Demet Özdemir ve Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncuları yorum yağmuruna tuttu.
'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın ayrıldığı iddiası sosyal medyayı adeta salladı. Daha önce de çiftin ayrıldığı haberleri yayınlanmış, çift aşk pozları vererek bu iddiaları yalanlamıştı.
Demet Özdemir ve Can Yaman son olarak birlikte tatile gidip aşklarını tazelemişlerdi. Şimdi gözler Demet Özdemir ve Can Yaman çiftinden gelecek açıklamada...