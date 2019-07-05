Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Demet Özdemir ile Can Yaman ayrıldı mı?

Demet Özdemir ile Can Yaman ayrıldı mı?

Demet Özdemir ile Can Yaman ayrıldı mı"

Türkiye'nin yakından takip edilen çifti Can Yaman ile Demet Özdemir'in ayrıldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından Demet Özdemir ve Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncuları yorum yağmuruna tuttu.

'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın ayrıldığı iddiası sosyal medyayı adeta salladı. Daha önce de çiftin ayrıldığı haberleri yayınlanmış, çift aşk pozları vererek bu iddiaları yalanlamıştı.

Demet Özdemir ve Can Yaman son olarak birlikte tatile gidip aşklarını tazelemişlerdi. Şimdi gözler Demet Özdemir ve Can Yaman çiftinden gelecek açıklamada...

 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallat gitti
İrem Derici'den 'estetik' sorusuna küfürlü cevap!
Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
<p>Amerikan keşif uçağının Karadeniz’in Kırım kıyılarında yaptığı keşif uçuşu, Rus savaş uçaklarını

Karadeniz Semalarında Hareketli Saatler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günde 7 bin TL kazanan var! Toplayıp, satıp, bina yapıyorlar

Yeni görüntüleri ortaya çıktı... 'Tosuncuk'un lüks yat sefası