Demet Özdemir ile Can Yaman ayrıldı mı?

'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın ayrıldığı iddiası sosyal medyayı adeta salladı. Daha önce de çiftin ayrıldığı haberleri yayınlanmış, çift aşk pozları vererek bu iddiaları yalanlamıştı.

Demet Özdemir ve Can Yaman son olarak birlikte tatile gidip aşklarını tazelemişlerdi. Şimdi gözler Demet Özdemir ve Can Yaman çiftinden gelecek açıklamada...



